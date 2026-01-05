Marchegiani: "Il Milan rischia poco: bravissimi a farlo ed è un pregio"

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso dall'opinionista ed ex portiere Luca Marchegiani.

Le parole di Luca Marchegiani sul Milan e la conformazione dell'attacco: "Secondo me Fullkrug può cambiare un po’ le cose. Il centravanti di una squadra come il Milan deve avere caratteristiche diverse da quelle di Leao, Nkunku o Pulisic. Il dato del gol al primo tiro in porta è perché il Milan rischia poco: si accontenta di gestire la palla e aspettare il momento opportuno. Sono bravissimi a farlo ed è un pregio, non tutte le squadre sono in grado. Rischiano poco l’imbucata, la conclusione da fuori area: questo è il motivo per cui poi dopo ti capita l’occasione ed è grande. E siccome la qualità c’è…"