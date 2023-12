Marchegiani: "Infortuni la vera piaga del Milan in questa stagione, è inspiegabile"

vedi letture

Il Milan è reduce dal brutto passo falso di Salerno, per il risultato in sè, un pareggio che non ha soddisfatto certamente i rossoneri ma soprattutto per la prestazione messa in scena durante tutta la gara. Un altro grave e purtroppo continuo problema è quello legato agli infortuni, con Tomori uscito nella ripresa per l'ennesimo problema muscolare. In vista della prossima gara contro il Sassuolo, il 30 dicembre, i rossoneri dovranno cercare di ritrovare forza e solidità di gruppo per provare a uscire da questo momento negativo.

Degli infortuni e del periodo del Milan ne ha parlato così, a Sky Calcio Club, l'opinionista Luca Marchegiani: "E' inspiegabile la situazione del Milan con gli infortuni, che è stato secondo me il vero problema della squadra di Pioli finora. Io vedo spesso le altre squadre, e in queste ultime partite abbiamo visto alcuni giocatori farsi male come Lautaro ad esempio, ma il Milan ha troppi problemi fisici, è difficile lavorare così e giocare con questa tensione, personalmente non so cosa dire di più, non si cerca di cambiare la situazione..".