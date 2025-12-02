Marchegiani: "Non ho dubbi che Leao sia il più decisivo del Milan. Ma non è detto che in quella posizione sia più determinante che in un'altra"

Oggi alle 13:11News
di Manuel Del Vecchio

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi opinionista su Sky, durante il suo intervento al Club ha commentato così le ultime prestazioni di Rafa Leao da centravanti:

"Che Leao sia il giocatore più forte del Milan, o che comunque possa essere più decisivo rispetto agli altri, io non ho nessunissimo dubbio. Siccome qui parliamo e non alleniamo, io la partita (con la Lazio, ndr) l’ho vista dal vivo e non è detto che in quella posizione sia più determinante ed efficace che in un’altra posizione. Sabato ha fatto gol, però nel primo tempo non è stato mai coinvolto".