Marchetti su Maldini: "Si è dimostrato in grado di fare risultati come dirigente. Al di là del mercato, lui e Massara sono inattaccabili"

Luca Marchetti ha commentato in diretta su Sky Sport 24 le parole di Paolo Maldini in cui l'ex dirigente del Milan commenta l'addio ai rossoneri. Ecco l'impressione di Marchetti: “Lui racconta anche quello che gli era successo nei primi mesi da dirigente, però se inquadri la vicenda di Maldini rispetto a quella che è stata la sua storia da dirigente lui quando arriva al Milan viene criticato perché non aveva nessun tipo di esperienza ed era stato messo lì solo per il tipo di immagine che aveva. Maldini era stato corteggiato anche da Fassone e Mirabelli, ma in quell’occasione non accettò la proposta del Milan perché non gli venivano date, non dico carta bianca, le possibilità per poter incidere in prima persona su quello che poteva essere il suo lavoro. Questo perché secondo la dirigenza di allora non aveva l’esperienza necessaria per poterlo fare.

E ancora: "Lui poi l’esperienza la fa con Leonardo e Boban, un piccolo apprendistato. Ma ha dimostrato nel suo periodo da dirigente, pur non avendo un’esperienza specifica, ha comunque raggiunto degli obiettivi. Ha parlato del mercato che incide relativamente rispetto all’operato di una società e di un dirigente. Mi trova d’accordo in questa definizione, tanto che nella polemica del discorso degli acquisti azzeccati o meno sicuramente ci sono stati colpi importanti che ha messo a segno e altri colpi altrettanto importanti che il Milan non ha messo a segno sotto la guida di Maldini e Massara. Non è tanto quello che devi andare a guardare, ma che nel periodo di dirigenza di Maldini che risultati sono stati acquisiti sul campo finanziario e su quello sportivo. E da questo punto di vista Maldini e Massara sono inattaccabili. Per questo l’intervista di oggi ha un effetto dirompente nel mondo Milan, perché è vero che la tempistica non è delle migliori ma oggi a prescindere da quello che sarebbe stato il momento del Milan: o era primo in classifica o Maldini avrebbe fatto rumore a prescindere con queste dichiarazioni, perché ha attaccato un modo di pensare con cui lui non è assolutamente d’accordo e mi pare molto evidente”.