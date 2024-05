Marchetti sul Milan: "Sarebbe affascinante riportare De Zerbi in Italia. Lopetegui? Come se si dovesse ripartire da capo"

Nel suo consueto editoriale del venerdì su Tuttomercatoweb.com, il giornalista esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione legata al mercato degli allenatori che quest'anno, sia a livello italiano che europeo, è decisamente molo infuocato. Una delle squadre in cerca di un nuovo tecnico è proprio il Milan: "Napoli e Milan ancora non hanno sciolto le proprie riserve. Di sicuro cambieranno allenatore. E se da una parte il numero dei papabili rimane sempre lo stesso, dall’altra non c’è ancora una rosa ben definita: ma “semplicemente” un’identikit".

Poi Marchetti ha parlato nello specifico del Milan: "Di nomi ne sono circolati tanti. Lopetegui aveva passato i primi step ma si è fermato al momento decisivo. E ora è come se si dovesse ripartire da capo. Le candidature non mancano e fra queste c’è certamente Fonseca. Tiago Motta è sempre piaciuto. De Zerbi potrebbe essere affascinante riportarlo in Italia. Ma per il momento nessuno ha fatto lo scatto decisivo. Nessuno ha messo la freccia. E le valutazioni sono aperte. Ma l’identikit (profilo internazionale, capace di valorizzare i giovane, proposta moderna, in grado di poter condividere la strategia con la società) è sempre quello. E sempre di quello bisognerà tenere conto"