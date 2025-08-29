Marcolin: "Dopo la brutta figura contro la Cremonese, oggi il Milan dovrà dare una risposta sotto ogni punto di vista"

Oggi alle 20:50News
di Niccolò Crespi

In merito all’imminente sfida di questa sera in programma alle 20.45 tra Lecce e Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto così Dario Marcolin. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sui rossoneri e sulla gara di questa sera:

"Il Milan deve dare una risposta, assolutamente sotto tutti i punti di gioco. In attenzione, in voglia, in qualità perchè dopo la brutta figura fatta contro la Cremonese oggi servirà una reazione. Infatti, Max Allegri si aspetta un passo in avanti dai suoi giocatori".