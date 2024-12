Marelli sul gol di CDK: "Il VAR non può intervenire, ma era una rete da annullare in campo"

Grandi proteste del Milan per la rete di De Ketelaere nel primo tempo, con il belga che si appoggia con le mani sulle spalle di Theo non facendo saltare il rossonero. Luca Marelli, su DAZN, commenta così l’episodio:

“Ci sono le proteste sulla prima rete di De Ketelaere. Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio su Theo: si appoggia sulle spalle di Theo e gli impedisce di compiere il movimento che voleva compiere. Questo è un episodio che ci riporta alla memoria cosa è successo in Inter-Napoli: non c’entrano l’uno con l’altro, ma hanno la stessa ratio col VAR. Questa sera è stata assegnata una rete con una carica del giocatore che ha segnato: c’è la valutazione dell’intensità dell’arbitro, non può intervenire il VAR. Ma a mio parere questa era una rete da annullare in campo: l’azione di De Ketelaere di appoggiarsi con le mani è irregolare perché non permette a Theo Hernandez di compiere il movimento che voleva compiere”