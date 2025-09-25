Marinozzi: "Le qualità di Allegri si sposano bene con i difetti del Milan"

vedi letture

Andrea Marinozzi, nel suo intervento a “Calcio Selvaggio”, commenta così l’impatto di Max Allegri sul Milan. Le sue parole:

"Non sono rimasto sorpreso da Allegri, perché i problemi principali del Milan combaciavano bene con le sue qualità. Il problema principale del Milan era la difesa. Subiva troppi gol e li subiva perché aveva una pressione non ben combinata. L'ha diminuita. E una difesa dell'area di rigore pessima, e si è vista contro la Cremonese. Ma già dei passi avanti si sono notati.

La qualità offensiva, aspettando Leao e un avversario più alto, le qualità di Allegri si sposano bene con i difetti del Milan. E poi un altro difetto grosso che il Milan eveva avuto l'anno scorso era di leadership. Nessuno con gli attributi. Compri Modric, uno che ha vinto 6 volte la coppa dei campioni, ti può aiutare a migliorare questo aspetto e far sì che anche coloro che ti girano intorno siano sempre con il cervello acceso".