Mario Gila a un passo dal Milan: i suoi numeri alla Lazio

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Il Milan è pronto a mettere le mani su Mario Gila, il centrale spagnolo che andrà a rinforzare la difesa di Ruben Amorim: i suoi numeri in 4 anni alla Lazio

Ci siamo, il Milan è a un passo dal chiudere anche il secondo colpo di questo calciomercato. Dopo aver acquistato il centravanti portoghese Gonçalo Ramos per risolvere in poco tempo il problema del numero 9, il club rossonero si è fiondato per cercare di colmare un'altra lacuna importante come quella di un nuovo difensore centrale, che potrebbe non essere l'unico. E oggi il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per Mario Gila, con cui l'intesa era già stata raggiunta qualche giorno fa.

MARIO GILA AL MILAN, I SUOI NUMERI ALLA LAZIO

Mario Gila, classe 2000 spagnolo, dopo diverse esperienze nel calcio giovanile spagnolo tra cui l'Espanyol, è approdato al Real Madrid nel 2018/2019. Qui ha giocato principalmente con il Castilla, la seconda squadra dei Blancos: tre stagioni, 73 presenze e 5 gol. Nel suo ultimo anno 2021/2022 anche due gettoni con la prima squadra. Nel luglio 2022 Igli Tare lo porta alla Lazio per 6 milioni di euro e assicurando il 50% della futura rivendita al Real. La prima stagione alla Lazio non è stata di grande successo, solo 12 presenze. Già dalla seconda annata è andata meglio: 29 gare giocate. L'exploit con Marco Baroni: 43 presenze e 2 gol. Poi la buona stagione con Maurizio Sarri quest'anno, uno dei pochi a salvarsi: 36 presenze complessive. In totale con la Lazio ha giocato 120 volte e segnato 2 gol.