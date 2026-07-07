L'ex Milan De Ketelaere elimina gli Stati Uniti di Pulisic con una doppietta
Nel pre-gara di Stati Uniti-Belgio si è parlato tantissimo di un centravanti, quello degli statunitensi: è nota la diatriba sul cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun che, così, ha potuto giocare da titolare l'ottavo di finale dei Mondiali. Eppure, in campo, la scena di protagonista indiscusso se l'è presa l'attaccante avversario che ha giocato da prima punta nonostante lo scetticismo e il poco o niente mostrato in campo nelle prime uscite del torneo: stiamo parlando di Charles De Ketelaere.
EX MILAN, DE KETELAERE STENDE GLI STATI UNITI CON UNA DOPPIETTA
L'ex calciatore del Milan, oggi all'Atalanta, dopo le prime quattro gare giocate ampiamente sottotono, esattamente come quasi tutti i suoi compagni, nella notte contro gli Stati Uniti è salito in cattedra: Charles De Ketelaere ha infati segnato una doppietta di peso che, nel primo tempo, ha chiaramente indirizzato la gara. Primo gol dopo pochissimi minuti, da vero bomber. Secondo, pochi secondo dopo l'1-1 momentaneo, con un grande stacco di testa da centravanti. Sono stati anche i primi due gol a un Mondiale per CDK.
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