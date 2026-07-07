Chinellato: "Penso che al Milan ci sarà meno scetticismo sulle idee di Amorim"

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Davide Chinellato è fiducioso sul fatto che al Milan ci sarà meno scetticismo sulle idee tattiche del nuovo allenatore Ruben Amorim

Una delle "accuse" principali che vengono mosse contro Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, soprattutto per leggere il suo fallimento alla guida del Manchester United, è il suo essere un tecnico integralista. Effettivamente il portoghese ha dimostrato di essere molto attaccato alle sue idee tattiche e di avere poca capacità di trasformismo. Per dare un giudizio tattico globale sulla nuova guida tecnica del club rossonero, il collega Davide Chinellato ha parlato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

AMBIENTE MILAN AVRÀ MENO SCETTICISMO SU IDEE AMORIM

Il commento tattico di Davide Chinellato su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Dal punto di vista tattico non ci sono problemi, il Milan è abituato a giocare con una difesa a tre. Penso che ci sarà meno scetticismo sulle sue idee. Il suo 3-4-2-1 è molto offensivo e i due centrocampisti centrali non sono due interditori e basta, uno dei due è un numero 10 aggiunto. Nella sua idea c’è un calcio spettacolare ma non si vergogna a difendere 5-4-1 quando serve. Penso che l’ambiente Milan lo riceverà in modo diverso da come è stato lo United".