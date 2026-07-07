Sogno van Dijk al Milan? Chinellato: "La vedo difficile ma..."

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Il Milan sogna ad occhi aperti per Virgil van Dijk: in merito si è espresso il collega Davide Chinellato, inviato in Inghilterra per la Gazzetta

Nata come una suggestione di calciomercato, l'idea di vedere Virgil van Dijk al Milan ha preso piede nell'immaginario dei tifosi e ha avuto anche qualche passaggio concreto. Il giocatore non sarebbe contrario a trasferirsi in rossonero ma, allo stesso, tempo c'è da valutare tutta la situazione con il Liverpool a livello più globale: è il capitano e i Reds hanno già perso molti leader, inoltre la difesa sarebbe sguarnita se dovesse partire. Ha provato a mettere ordine su tutto Davide Chinellato, inviato della Gazzetta dello Sport in Inghilterra, parlando nel canale YouTube di Carlo Pellegatti.

VAN DIJK MILAN: LA VEDO DIFFICILE MA...

Il commento di Davide Chinellato su un possibile approdo di Virgil van Dijk al Milan: "Il Liverpool ha perso Salah, Andy Robertson, ha perso Konaté ed è ancora da capire la situazione di Alisson. Se dovessero dare via van Dijk, in difesa si ritroverebbero con Leoni, con un centrale giovane comprato dal Rennes. Non ce ne sono altri: già così com’è ha bisogno di comprarne un altro, perdere van Dijk che è il capitano e un leader penso che possa essere complicato. Allo stesso tempo van Dijk si è guadagnato la possibilità di scegliere: se dovesse andare dalla dirigenza per chiedere di provare qualcosa di nuovo, sarebbe difficile per il Liverpool dirgli di rimanere anche perché è in scadenza di contratto. La vedo difficile ma la volontà del Milan e del giocatore, lasciano qualche spiraglio".