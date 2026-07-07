Il Milan pubblica la foto di Cardinale e Amorim: "Pronti per il viaggio che ci aspetta"

vedi letture

Amorim è stato accolto da Cardinale oggi a Milanello: il club rossonero sui propri canali social ha pubblicato la foto dell'incontro

Seconda giornata di vita attiva rossonera per Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è atterrato nel primo pomeriggio di ieri a Linate e come primi passaggi della sua nuova esperienza ha avuto modo di visitare sia la sede di Casa Milan in via Aldo Rossi che, successivamente, lo stadio di San Siro. Oggi il programma prevedeva la parte più interessante, il luogo di lavoro per eccellenza di unn allenatore milanista: il centro sportivo di Milanello a Carnago.

AMORIM-CARDINALE: IL MILAN PUBBLICA LA FOTO

Ad accogliere Ruben Amorim questo pomeriggio a Milanello è stato il proprietario Gerry Cardinale in persona che lo ha aspettato all'ingresso fuori dalla macchina. Dopo un breve saluto, i due si sono concessi agli scatti fotografici del club e anche a quelli dei giornalisti presenti (CLICCA QUI). La foto è stata pubblicata dall'account ufficiale rossonero che ha poi scritto questo messaggio: "Pronti per il viaggio che ci aspetta".