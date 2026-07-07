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FOTO MN - Gerry Cardinale e Ruben Amorim insieme a Milanello
Ruben Amorim ha varcato oggi per la prima volta i cancelli di Milanello e ad accoglierlo c'era il patron del Milan, Gerry Cardinale
Ruben Amorim, dopo essere stato ieri a Casa Milan e a San Siro, è arrivato oggi poco dopo le 15 a Milanello e ad accoglierlo era presente Gerry Cardinale, patron rossonero che ha dato il benvenuto al nuovo allenatore rossonero che domani pomeriggio verrà presentato ufficialmente alla stampa. Il numero uno di RedBird e il tecnico portoghese hanno anche posato per alcune foto davanti ai giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago, tra cui l'inviato di Milannews.it.
Ecco le foto:
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