Mondiale, avanti con gli ottavi di finale: oggi in campo Argentina e Svizzera
MilanNews.it
Il programma odierno degli ottavi di finale del Mondiale
Continua senza sosta il Mondiale 2026, tra sorprese, lamentele e scandali arbitrali. Dopo le partite di ieri, quest'oggi verrà completato il quadro dei quarti di finale. Alle ore 18:00 italiane scenderanno in campo l'Argentina di Leo Messi, Campioni del mondo in carica, contro l'Egitto di Momo Salah. Alle 22 invece toccherà alla Svizzera di Jahsari, poco impegnato, che sfiderà la Colombia. Le due vincitrici si sfideranno per accedere alla prima semifinale.
OTTAVI DI FINALE, IL PROGRAMMA DI OGGI
ARGENTINA - EGITTO ore. 18:00
SVIZZERA - COLOMBIA ore 22:00
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