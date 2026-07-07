Portogallo, Martinez: "Ramos per Ronaldo? Modo troppo semplice di analizzare le cose"
Ha fatto molto discutere la scelta del CT Roberto Martinez del Portogallo che ieri sera ha deciso di non mandare in campo Gonçalo Ramos, match-winner nel sedicesimo contro la Croazia, e di tenere dentro un Cristiano Ronaldo completamente avulso dalla manovra lusitanta. Molti critici e tifosi sono intervenuti in difesa del nuovo centravanti del Milan che meritava qualche minuto se non in sostituzione almeno in compagnia di CR7. Le parole dell'alleantore in conferenza stampa.
MARTINEZ SPIEGA PERCHÈ HA TENUTO RONALDO E NON HA INSERITO RAMOS
Il commento di Roberto Martinez sulla scelta di lasciare il centravanti del Milan Gonçalo Ramos in panchina per 90 minuti: "Perché non Ramos al posto di Ronaldo? È un modo troppo semplice di analizzare le cose. Cristiano era fisicamente pronto per giocare tutti i 90 minuti. Sa aprire spazi, adattarsi alle situazioni di gioco ed è fondamentale avere un giocatore con le sue caratteristiche dentro l'area di rigore. Forse nei supplementari sarebbe stato utile avere Gonçalo Ramos, ma il nostro piano partita era diverso. Dovevamo limitare i giocatori offensivi della Spagna e non aveva senso rinunciare ai nostri attaccanti".
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