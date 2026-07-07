Udinese, accordo con Zaniolo per il rinnovo: firmerà un triennale da 1,8 milioni

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Nicolò Zaniolo e l'Udinese hanno trovato l'accordo sul rinnovo di contratto. L'attaccante firmerà un triennale

Dopo le polemiche delle scorse settimane, è tornato il sereno tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese che, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, hanno trovato un accordo per il rinnovo di contratto dell'attaccante che nelle prossime ore firmerà un triennale da 1,8 milioni di euro. L'ex Roma proseguirà quindi la sua carriera in Friuli.

Quando sembrava in procinto di lasciare l'Udinese, Zaniolo è stato accostato a diversi club, tra cui anche il Milan dopo che il suo agente era stato avvistato dalle parti della sede rossonera di via Aldo Rossi. Dopo settimane di trattative, l'attaccante ha trovato l'intesa con i bianconeri e dunque anche nella prossima stagione farà parte della rosa di Kosta Runjaic.