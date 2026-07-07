News FOTO MN - Amorim a Milanello, giro di campo con Cardinale

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Gerry Cardinale accompagna il nuovo allenatore Ruben Amorim nella sua prima visita a Milanello: il numero uno di RedBird ha cambiato strategia

È il primo giorno di Ruben Amorim a Milanello (QUI vi abbiamo mostrato il suo arrivo), e l'allenatore è stato accolto da Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, a differenza delle passate stagioni, è decisamente più presente in questa nuova fase del progetto Milan, soprattutto mediaticamente. Dopo anni quasi da desaparecido, stile Zhang, il manager italoamericano ha cambiato totalmente registro: dal licenziamento di massa di maggio ha scelto di diventare punto di riferimento a 360 gradi per tutto il mondo rossonero.

Che sia una scelta vincente o meno lo diranno solamente il campo e i risultati della squadra, ma Cardinale è sceso in campo in prima persona. E non solo in modo figurato, visto che in questi istanti sta calcando i campi di Milanello insieme a Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan che Gerry ha scelto in prima persona dopo i lunghi colloqui del mese scorso.