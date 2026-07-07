Pulisic, il Mondiale come il 2026 al Milan: un flop. Zero gol fatti

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Christian Pulisic al Mondiale con gli Stati Uniti ha proseguito il suo momento flop del 2026: zero gol segnati e infortuni

Si è concluso nella notte, e con una severa lezione da parte del Belgio, il Mondiale degli Stati Uniti: dopo Canada e Messico, anche il terzo paese ospitante ha dovuto alzare bandiera bianca agli ottavi della competizione. Vacanze in arrivo, dunque, per il milanista Christian Pulisic che all'ora di gioco ha dovuto abbandonare il campo per il secondo infortunio del suo Mondiale: dopo l'affaticamento al polpaccio, l'americano ha patito quella che lui stesso a definito una slogatura a caviglia e ginocchio. La chiusura di un Mondiale da flop per Pulisic.

PULISIC, MONDIALE FLOP COME IL 2026 AL MILAN

Non si può dire che il Mondiale degi Stati Uniti sia stato negativo: la nazionale americana non aveva mai vinto così tante gare in una rassegna iridata e ha generato tanto entusiasmo in una nazione tipicamente molto lontana dal soccer. Invidualmente, però, non si può dire che sia stato un grande Mondiale per Christian Pulisic. È stato un po' un flop, esattamente come il resto del 2026 con il Milan. Era partito bene nei primi 45 minuti contro il Paraguay: un autogol propiziato e un assist. Poi però l'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo e a saltare la seconda gara contro l'Australia. Nella terza contro la Turchia è entrato a gara in corso e ha perso. Nei sedicesimi con la Bosnia, pur con una vittoria, non ha brillato eccessivamente. Infine contro il Belgio, quando ci si aspettava potesse prendere per mano la squadra, è stato assente dalla gara fino all'infortunio: a sua parziale discolpa va sottolineato che praticamente nessun statunitense ha giocato una buona gara questa notte, anzi.