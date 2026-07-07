MN - Finisce la giornata di Amorim: il tecnico lascia Milanello

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Ruben Amorim ha lasciato Milanello in questi minuti: finisce così anche la seconda giornata rossonera del nuovo tecnico del Milan

È finita anche la seconda giornata rossonera di Ruben Amorim. Il nuovo tecnico del Milan ieri è atterrato in città e ha dato il via concreto alla sua nuova esperienza. Nello specifico il portoghese ieri è stato nella sede di Casa Milan presso via Aldo Rossi per registrare alcuni contenuti e poi si è recato anche presso lo stadio di San Siro. Oggi è stata la volta del centro sportivo di Milanello, con cui ha preso confidenza tra personale, strutture e campi: Amorim ha lasciato Milanello poco fa.

AMORIM LASCIA MILANELLO: DOMANI LA CONFERENZA

Ruben Amorim, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, ha lasciato Milanello in questi minuti dopo la sua prima giornata in quello che sarà il luogo del suo lavoro quotidiano. Il tecnico era stato accolto all'ingresso direttamente dal proprietario Gerry Cardinale che ci ha tenuto a essere presente per fare gli onori di casa. Amorim tornerà a Milanello nei prossimi giorni ma soprattutto il 13 luglio in occasione del raduno. Invece domani nuovo appuntamento, forse il più atteso, la conferenza stampa di presentazione da Casa Milan alle ore 15.