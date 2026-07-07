Chinellato: "Evidente che van Dijk farebbe super bene al Milan"

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Davide Chinellato promuove l'idea di Virgil van Dijk al Milan: è un calciatore che ha ancora tanto da dare

Il Milan sogna Virgil van Dijk. Negli ultimi giorni il nome del capitano di Liverpool e nazionale olandese è emerso come papabile nuovo rinforzo di spessore per la difesa di Ruben Amorim. Secondo le indiscrezioni il giocatore guarda anche con favore a questa possibilità ma, con ancora un anno di contratto e una formazione inglese già orfana di tanti leader in questa offseason, c'è da capire la fattibilità di un eventuale operazione. Intanto ne ha parlato Davide Chinellato, corrispondente per la Gazzetta dello Sport in Inghilterra, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

VAN DIJK FAREBBE SUPER BENE AL MILAN

Davide Chinellato ha parlato così dell'impatto che Virgil van Dijk potrebbe avere sul Milan: "È evidente che van Dijk al Milan farebbe super bene. È un giocatore fisicamente più integro di Modric: la stagione precedente è stato uno dei migliori se non il migliore della Premier League, parliamo di un giocatore che ha ancora tanto da dare. È evidente la volontà di Cardinale di portarlo a Milano: le aperture del giocatore fanno ben sperare".