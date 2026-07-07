Christian Pulisic da 2 in pagella per ESPN dopo Usa-Belgio

vedi letture

Christian Pulisic gioca male e si infortuna nella gara tra Usa e Belgio: ESPN lo bastona con un 2 in pagella

Serata totalmente da dimenticare per Christian Pulisic. L'attaccante rossonero è partito titolare nella gara degli ottavi di finale del Mondiale tra Stati Uniti-Belgio, con la formazione americana caricata dall'entusiasmo del pubblico di Seattle. Il campo però ha mostrato un netto predominio della formazione belga che ha vinto per 4-1, con gli statunitensi che sono mancati in tutto e soprattutto gli uomini migliori. Pulisic incluso. Il giocatore del Milan, uscito all'ora per un nuovo infortunio, è stato valutato con un 2 in pagella da ESPN in una scala di voti in cui la sufficienza è fissata al 5.

PULISIC, LA PAGELLA DOPO USA-BELGIO A CURA DI ESPN

Il giudizio di ESPN nella pagella di Christian Pulisic dopo USA-Belgio: "Il fatto che il Belgio abbia mantenuto il possesso palla per la maggior parte del primo tempo ha costretto Pulisic a fare la sua parte nel pressing, nel tentativo di creare un po' di scompiglio nella difesa avversaria. I suoi momenti migliori sono arrivati durante una fiammata iniziale nel secondo tempo, prima che un apparente infortunio portasse alla sua sostituzione. Il suo primo tempo, tuttavia, è stato da dimenticare: i suoi 11 palloni persi sono stati il record negativo per qualsiasi giocatore in campo".