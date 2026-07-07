Milan, altro infortunio per Gimenez: out almeno un mese e mezzo
Dopo la deludente stagione con il Milan, chiusa con zero gol in campionato, Santiago Gimenez sperava di rinascere con il suo Messico al Mondiale, ma anche in questo caso le cose non sono andate come si augurava: nemmeno una partita da titolare, nessun gol segnato e nessun assist. Da segnalare purtroppo solo l'infortunio alla caviglia che ha rimediato nel finale del match perso contro l'Inghilterra e che lo terrà fuori almeno un mese e mezzo.
Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che questo stop non è una cosa positiva per il Milan che sta cercando di venderlo e monetizzare il più possibile dalla sua cessione. E a proposito del suo possibile addio, nelle scorse settimane Orlando City e Porto si erano informati su Gimenez, ma poi si sono dileguati.
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