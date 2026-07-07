Stati Uniti fuori dal Mondiale, Pulisic guarda avanti: "Ora un po' di riposo, poi la preparazione pre-campionato"

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Gli Stati Uniti di Christian Pulisic sono stati eliminati dal Belgio agli ottavi del Mondiale con un netto 4-1. Nel post-partita, ai microfoni di ESPN, l'attaccante rossonero ha commentato così il ko contro la nazionale belga di Saelemakers e De Winter, suoi compagni di squadra al Milan: "Non direi che non siamo stati aggressivi. Il Belgio aveva un buon piano di gioco e ci hanno creato molti problemi, hanno recuperato molti palloni vaganti e sono stati bravi in area di rigore. Alla fine, è questo che conta e loro sono stati cinici".

Ora per Pulisic è il momento di riposarsi un po' in vacanza prima di tornare ad allenarsi con il Milan: "Per me, significa semplicemente passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Tornerò tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e poi con la nazionale, senza dubbio. C'è ancora molto che vogliamo realizzare".