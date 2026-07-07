FOTO MN - La contestazione dei tifosi rossoneri arriva anche sul megaschermo del Piccolo Teatro: "Rispetto per il Milan, rispetto per i milanisti"

FOTO MN - La contestazione dei tifosi rossoneri arriva anche sul megaschermo del Piccolo Teatro: "Rispetto per il Milan, rispetto per i milanisti"
Oggi alle 10:46News
di Enrico Ferrazzi
La protesta dei tifosi del Milan contro Cardinale e RedBird prosegue ed è arrivata anche sul megaschermo del Teatro Piccolo di Milano

Dopo aver riempito diverse città italiane e anche europee con i manifesti "Liberate il nostro Milan", la contestazione dei tifosi rossoneri nei confronti di Gerry Cardinale e di RedBird va avanti anche con altre modalità: i milanisti hanno infatti acquistato lo spazio sul megaschermo del Piccolo Teatro di Milano dove hanno esposto la scritta "Rispetto per il Milan, rispetto per i milanisti". 