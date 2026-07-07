Chinellato: "Amorim integralista. O si gioca in quel modo o va in tilt"

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Il giornalista Davide Chinellato ha raccontato Ruben Amorim e ciò che non è andato nella sua esperienza con il Manchester United

Ruben Amorim ha iniziato ufficialmente la sua avventura come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese nella giornata di ieri è sbarcato a Milano e ha potuto prendere confidenza con i luoghi che saranno per lui centrali: Casa Milan e San Siro. Oggi invece è la giornata di visita alle strutture e ai campi del Centro Sportivo di Milanello, che sarà anche la sua casa per i giorni di ritiro che inizieranno da lunedì prossimo. Per parlare del tecnico lusitano, il giornalista Davide Chinellato, corrispondente in Inghilterra per la Gazzetta dello Sport, è stato intervistato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

MILAN, AMORIM INTEGRALISTA

Le parole di Davide Chinellato su cosa non è andato bene a Manchester per il neo tecnico del Milan Ruben Amorim: "Perché non ha funzionato per Amorim a Manchester? Un po’ per colpa sua e un po’ per colpa dell’ambiente. Il motivo per cui è colpa sua è perché è un integralista. È un allenatore con un’idea di calcio, si gioca con il 3-4-2-1 e si fa a modo suo. È un modulo molto offensivo ma o si gioca in quel modo o va in tilt. In tutta la sua carriera ha giocato due partite con la difesa a quattro. Ovviamente arrivava allo United a stagione in corso e doveva far passare a tre una squadra a quattro: ha voluto imporre il suo modulo e le sue idee a giocatori che non erano pienamente convinti. Si è scontrato con l’idea che al Manchester devi vincerlo e devi farlo in un certo modo."