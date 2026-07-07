Pulisic dopo l'eliminazione del Mondiale: "Sono deluso da me stesso, ma cercherò di rimanere positivo"

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Dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, Christian Pulisic ha raccontato tutta la sua delusione per essere uscito dal Mondiale

Christian Pulisic, dopo la sconfitta agli ottavi degli Stati Uniti contro il Belgio, ha dichiarato sul suo Mondiale a ESPN: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere per cercare di aiutarci a fare il salto di qualità e battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha fatto lo stesso.

E' stato un torneo terribile, prima con un infortunio e poi con un altro. È stato brutto. È stata dura. È stato difficile da gestire per me, ma abbiamo un'ottima squadra e ci sono tanti ragazzi che si sono messi in luce in questo torneo e che faranno bene in futuro. Eravamo molto fiduciosi e ci sono sicuramente molte cose di cui essere orgogliosi, ma è sempre difficile quando perdi come abbiamo fatto oggi. Penso che abbiamo offerto delle ottime prestazioni in questo Mondiale. Abbiamo superato il nostro girone in modo piuttosto dominante e poi abbiamo vinto la partita contro la Bosnia. Possiamo sicuramente essere orgogliosi, ma noi vogliamo puntare più in alto. Vogliamo essere in grado di competere con alcune delle migliori squadre al mondo e ci manca solo quel piccolo passo in più, ma ci siamo quasi".