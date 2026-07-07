Chinellato: "Amorim non è riuscito a capire la Premier e l'ambiente United"

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Secondo il parere del collega Davide Chinellato, nella sua esperienza al Manchester United il neo tecnico del Milan Amorim non ha capito la Premier

Giornate di visite e di primi approcci per il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim. L'allenatore portoghese, già ufficializzato e al lavoro a distanza da diverse settimane, è atterrato ieri all'areoporto di Linate e ha dato così il via ufficiale alla sua nuova avventura in rossonero. Dopo aver visitato nel pomeriggio di ieri sia la sede di via Aldo Rossi che San Siro, oggi Amorim sarà al centro sportivo di Milanello. Intanto il corrispondente della Gazzetta dello Sport in Inghilterra Davide Chinellato ha parlato del tecnico come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

AMORIM NON È RIUSCITO A CAPIRE LA PREMIER E L'AMBIENTE UNITED

Davide Chinellato racconta i problemi del nuovo tecnico del Milan Amorim in Inghilterra con lo United: "Nella seconda stagione gli è stato fatto un mercato in attacco con giocatori utili per il suo gioco: come Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko. Sono nomi importanti ma non da grande Manchester United. Ha cercato di sviluppare le sue idee: qualche progresso si è visto ma, nel momento chiave della stagione, lo scetticismo che accompagnava le sue idee non era smentito dai risultati perché lo United continuava a essere una squadra appena sufficiente. Amorim non è riuscito a fare un passo avanti, a capire la Premier, l’ambiente United e cosa serviva per avere successo in quel tipo di atmosfera molto particolare".