Marocchi: "Mi auguro che Vlahovic possa andare a giocare da un'altra parte"

Con l'inizio del campionato di Serie A che si fa sempre più vicino - si comincia fra una decina di giorni nel weekend del 23 e 24 agosto - iniziano ad arrivare le prime valutazioni di ex giocatori e opinionisti sportivi su come stanno venendo su le squadre in questo mercato e sui protagonisti principali della competizione. A esprimere la sua opinione anche l'ex calciatore e commentatore Giancarlo Marocchi che è stato intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Marocchi sul Milan e su Allegri: "Basta per risolvere i problemi del Milan? Per risolvere quelli grossi, sì perché ci si concentrerà esclusivamente sul vincere le partite e fare classifica. Con Max mi sembra scontato vedere il Milan tra le prime quattro".

Quindi un giudizio sulla questione Vlahovic: "Beh, mi auguro per lui e per la Juventus che possa andare a giocare da un’altra parte: ormai la situazione si è troppo incasinata. Sicuramente non per l’equilibrio nello spogliatoio, piuttosto non so quanto Vlahovic possa essere ormai utile tatticamente perché mi sembra che ormai lui viva male la situazione e questo dover dimostrare in ogni modo qualcosa. Ormai mi sembra una storia finita, ma magari poi succede l’impensabile...".