Marotta su San Siro: "La giunta ha approvato, ora il consiglio comunale. Speriamo bene"
MilanNews.it
Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara tra i nerazzurri e l’Ajax, tornando sull'argomento San Siro: “È un passaggio importante, come è importante avere uno stadio che risponda ai requisiti di modernità come questo stadio.
Pur avendo 30 anni, garantisce confort. In Italia siamo fanalino di coda, dobbiamo adeguarci. La giunta comunale ha approvato, attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.
Pubblicità
News
Le praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegridi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Adani sulla rosa del Milan: "Si è parlato di organico, ma io a un certo punto ho visto Nkunku e Pulisic in panchina..."
4 Il Milan ha scelto di non dare la disponibilità alla Figc per la convocazione di Torriani e Bartesaghi al Mondiale u20
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
ufficialeUFFICIALE: vendita San Siro, la Giunta ha approvato la delibera. Ora la palla passa al Consiglio Comunale
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com