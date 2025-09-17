Marotta su San Siro: "La giunta ha approvato, ora il consiglio comunale. Speriamo bene"

Beppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sky prima della gara tra i nerazzurri e l’Ajax, tornando sull'argomento San Siro: “È un passaggio importante, come è importante avere uno stadio che risponda ai requisiti di modernità come questo stadio.

Pur avendo 30 anni, garantisce confort. In Italia siamo fanalino di coda, dobbiamo adeguarci. La giunta comunale ha approvato, attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.