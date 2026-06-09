Di Marzio: "Milan, potrebbe, dovrebbe essere questa la settimana giusta per provare ad avere qualche decisione definitiva"
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Gianluca Di Marzio parla del futuro del Milan: questa potrebbe essere la settimana giusta per arrivare a qualche ufficialità
Non si hanno certezze sulle tempistiche con cui il Milan andrà ad annunciare il nuovo allenatore, il nuovo DS, il nuovo DT e il nuovo AD. Gianluca Di Marzio, in diretta durante Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, prova a fare il punto su una situazione oggettivamente particolare.
FUTURO MILAN, LE PAROLE DI GIANLUCA DI MARZIO
"Glasner sembra il favorito, ma per noi cronisti è difficile riuscire a capire che tempi avrà il Milan nella definizione dei ruoli scoperti. Potrebbe, dovrebbe essere questa la settimana giusta per provare ad avere qualche decisione definitiva. Vedremo se sarà Glasner, se sarà Jaissle, se arriverà o meno Rangnick".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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