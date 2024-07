Mercato Milan, infortunio al muscolo obliquo addominale per Tammy Abraham

Non sembrano finire i problemi relativi agli infortuni per l'attaccante della Roma Tammy Abraham, uno degli obiettivi di mercato del Milan insieme a Niclas Füllkrug e Jhon Durán. Infatti, dopo aver ormai chiuso per Alvaro Morata, la dirigenza rossonera sembrerebbe on fire per regalare a Fonseca un'altra punta. Per Abraham però, le cose non si mettono bene.

Infatti, L’attaccante inglese, come comunica il club giallorosso sul proprio sito, “Ha accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale sta effettuando una terapia specifica e sono in corso indagini radiologiche al fine di definire e quantificare l’eventuale problematica”. Il giocatore, ovviamente, non sarà a disposizione per l’amichevole di questo pomeriggio contro il Latina.