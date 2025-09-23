MIL-LEC (1-0): entra Fofana per la ripresa, fuori Ricci

Si riparte a San Siro per Milan-Lecce, sedicesimo di finale di Coppa Italia Frecciarossa: i rossoneri sono in vantaggio 1-0 e in superiorità numerica. Al rientro delle squadre dagli spogliatoio c'è un cambio per Marco Landucci, vice di Allegri: entra Youssouf Fofana al posto di Samuele Ricci che era già ammonito. Due cambi anche per il Lecce, secondo e terzo complessivi: entrano Pierotti e Garter al posto di Kaba ed Helgason.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Bahri - Barone

IV ufficiale: Sozza

VAR: Maggioni

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: martedì 23 settembre 2025

Ora: 21:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it