MIL-LEC (1-0): entra Fofana per la ripresa, fuori Ricci

MIL-LEC (1-0): entra Fofana per la ripresa, fuori RicciMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:08News
di Francesco Finulli

Si riparte a San Siro per Milan-Lecce, sedicesimo di finale di Coppa Italia Frecciarossa: i rossoneri sono in vantaggio 1-0 e in superiorità numerica. Al rientro delle squadre dagli spogliatoio c'è un cambio per Marco Landucci, vice di Allegri: entra Youssouf Fofana al posto di Samuele Ricci che era già ammonito. Due cambi anche per il Lecce, secondo e terzo complessivi: entrano Pierotti e Garter al posto di Kaba ed Helgason.

LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci (45' st Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé (45' st Pierotti), Berisha, Helgason (45' st Gorter); N'Dri (22' Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada di Monza.
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it