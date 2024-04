MIL-LEC (2-0): espulso Krstovic per grave fallo di gioco, Massimi puntuale

Sul finire del primo tempo il Lecce rimane in 10, con Krstovic che viene espulso per un grave fallo di gioco. Il numero 9 dei salentini, in modo pericoloso per l'incolumità di Chukwueze (ma senza volontarietà) alza troppo il piede e colpisce il numero 21 rossonero sul collo. Il direttore di gara Massimi estrae deciso il cartellino rosso.

Nel regolamento ufficiale, tra le infrazioni passibili di espulsione, il grave fallo di gioco è presentato così: "Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità deve essere sanzionato come grave fallo di gioco.

Qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l’incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco."