MIL-LEC (3-0): ultimo cambio nel Milan, dentro Camarda

MIL-LEC (3-0): ultimo cambio nel Milan, dentro CamardaMilanNews.it
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Oggi alle 22:32News
di Lorenzo De Angelis
Ultimo cambio nel Milan: dentro Camarda

Ultimo cambio per il Milan di Ruben Amorim. Al minuto 88 il tecnico portoghese ha deciso di buttare nella mischia Francesco Camarda, che ha preso il posto di un ottimo Samuel Chukwueze. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 