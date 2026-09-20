La pagella di Estupinan: i fischi al cambio appaiono un po' severi. Sventa l'azione migliore del Lecce

La pagella di Estupinan: i fischi al cambio appaiono un po' severi. Sventa l'azione migliore del LecceMilanNews.it
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Oggi alle 22:56News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la pagella per Milan-Lecce di Pervis Estupinan, calciatore rossonero, scritta da Pietro Mazzara per MilanNews.it.

Si riporta di seguito la pagella per Milan-Lecce di Pervis Estupinan, scritta da Pietro Mazzara per MilanNews.it.

ESTUPINAN 6

I fischi al cambio, almeno questa volta, appaiono un po’ severi. Vero, sciupa una bella chance nel secondo tempo, ma sventa anche l’azione più grossa del Lecce con una bella diagonale difensiva. Come atteggiamento ci siamo, ma dal punto di vista tecnico non incide.

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0
Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.