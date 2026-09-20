Bergomi: "Durante la partita mi è arrivato un messaggino..."

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Beppe Bergomi commenta la prestazione del Milan contro il Lecce

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce con una prestazione finalmente molto convincente. Piccola sorpresa da parte di Ruben Amorim, che ha schierato la squadra con un inedito 4-4-2. A Sky Calcio Club Beppe Bergomi commenta così la partita di San Siro:

“Devo essere sincero. Avevo visto questa costruzione a 4 dietro. Poi ci è arrivato un messaggio dicendo che aveva preparato in gran segreto questa partita così. Gila è rimasto molto aperto. Saelemaekers veniva dentro per liberare spazio ad Estupinan. Chukwueze non andava quasi mai a fare il quinto. Continuo a pensare che il Milan ha tanto talento e oggi abbia penso che abbia messo in campo i migliori”.