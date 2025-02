MIL-VER (1-0): che azione rossonera, primo gol a San Siro di Gimenez su assist di Leao

vedi letture

Il Milan passa in vantaggio al 75' con Santiago Gimenez al termine di una bellissima azione del Diavolo: Leao tocca per Jimenez che con un tocco sotto trova ancora il portoghese in area, assist al volo del numero 10 milanista per il centravanti messicano che deve solo mettere in rete con la testa a porta vuota. Primo gol a San Siro del numero 7 rossonero

Questo il tabellino di Milan-Hellas Verona:

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker (46' Jimenez), Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana (dal 68' Pulisic), Reijnders, Sottil (dal 46' Leao); João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Pavlović, Terracciano; Bondo; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos (dal 62' Lazovic); Sarr (dal 68' Mosquera). A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè; Ajayi, Lambourde, Livramento. All.: Zanetti.

Arbitro: Fourneau

Gol: 75' Gimenez (M)

Ammoniti: Coppola (V), Musah (M), Niasse (V), Bradaric (V), Duda (V). Jimenez (M)