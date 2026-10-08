Il Milan è la 17esima squadra di questa Serie A per minuti "italiani"
I colleghi di TMW, avvalendosi dei dati forniti da Transfermarkt, hanno generato una classifica dei club che fino a questo momento hanno concesso più minuti ai calciatori italiani in Serie A. Al primo posto c'è il Frosinone di Alvini, mentre all'ultimo il Venezia di Giovanni Stroppa. In mezzo, o meglio, al 17esimo posto, il Milan di Ruben Amorim. Di seguito la classifica completa:
La classifica
1. Frosinone - 3.459 minuti "italiani"
2. Monza - 2.813 minuti "italiani"
3. Atalanta - 2.288 minuti "italiani"
4. Cagliari - 2.160 minuti "italiani"
5. Lazio - 1.792 minuti "italiani"
6 - Parma - 1.747 minuti "italiani"
7. Bologna - 1.717 minuti "italiani"
8. Napoli - 1.607 minuti "italiani"
9. Torino - 1.499 minuti "italiani"
10. Inter - 1.409 minuti "italiani"
11. Roma - 1.397 minuti "italiani"
12. Fiorentina - 1.296 minuti "italiani"
13. Genoa - 1.191 minuti "italiani"
14. Sassuolo - 1.033 minuti "italiani"
15. Lecce - 765 minuti "italiani"
16. Juventus - 754 minuti "italiani"
17. MILAN - 383 MINUTI "ITALIANI" (Bartesaghi 125', Gabbia 17', Camarda 8', F. Terracciano 2', Cisse 231')
18. Como - 224 minuti "italiani"
19. Udinese - 206 minuti "italiani"
20. Venezia - 20 minuti "italiani"
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