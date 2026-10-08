Il Milan è l'undicesima squadra di Serie A per calciatori italiani schierati in questo avvio di stagione
Oltre alla classifica dei minuti "italiani", i colleghi di TMW, avvalendosi anche in questo caso dei dati forniti da Transfermarkt, hanno stilato la classifica delle squadre di Serie A che hanno schierato più calciatori italiani in questo avvio di stagione. Al primo posto c'è il Cagliari di Fabio PIsacane, mentre all'ultimo il Venezia. Il Milan, invece, è all'undicesimo posto con 5 italiani schierati. Di seguito la classifica completa:
LA CLASSIFICA
1. Cagliari - 13 calciatori impiegati
2. Frosinone - 12 calciatori impiegati
2. Monza - 12 calciatori impiegati
4. Atalanta - 8 calciatori impiegati
4. Bologna - 8 calciatori impiegati
6. Fiorentina - 7 calciatori impiegati
6. Lazio - 7 calciatori impiegati
6. Napoli - 7 calciatori impiegati
6. Sassuolo - 7 calciatori impiegati
6. Torino - 7 calciatori impiegati
11. Genoa - 5 calciatori impiegati
11. Juventus - 5 calciatori impiegati
11. MILAN - 5 CALCIATORI IMPIEGATI (Cisse, Bartesaghi, Camarda, F.Terracciano, Gabbia)
11. Parma - 5 calciatori impiegati
11. Roma - 5 calciatori impiegati
16. Inter - 4 calciatori impiegati
17. Como - 3 calciatori impiegati
17. Udinese - 3 calciatori impiegati
19. Lecce - 2 calciatori impiegati
20. Venezia - 1 calciatori impiegati
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