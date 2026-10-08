Amorim: "Al Milan, ogni singola cosa che fai ha un peso. Quello che mi è successo allo Utd..."

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa ha imparato dalle esperienze a Lisbona e con il Manchester United?

"L'esperienza che abbiamo accumulato negli altri club ci aiuta in ogni sfida, o nuova sfida. Qui è più simile al Portogallo. È un tipo di pressione diversa, perché le persone all'esterno del club vivono la squadra in modo davvero passionale. Questo è simile al Portogallo e io sono abituato a vivere così. In Inghilterra è un po' diverso, ovviamente. Il Manchester United è un club globale proprio come il Milan, quindi ogni singola cosa che fai ha un peso, e questo mi ha aiutato a cercare di comportarmi nel modo migliore qui con il Milan. Nella mia testa, tutto ciò che ho vissuto nella mia carriera serviva a raggiungere questo punto, in questo club così speciale, per essere pronto ad aiutarlo. So che tutta l'esperienza che ho avuto in passato mi aiuterà sia nei momenti positivi sia in quelli difficili con questa squadra".

ALLA RIPRESA IL MILAN AFFRONTERA IL SASSUOLO

I rossoneri, dopo la lunga sosta per le nazionali, scenderanno in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, con calcio d'inizio previsto per domenica 11 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida al Sassuolo di Alberto Aquilani.