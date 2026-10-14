Milan, Amorim perde Saelemaekers per 5-6 mesi. I rossoneri tornano sul mercato a gennaio?

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Alexis Saelemaekers dovrà restare fuori cinque-mesi. Il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per prendere un sostituto

Come previsto, ieri Alexis Saelemaekers è stato operato ad Amsterdam alla caviglia infortunata: "AC Milan comunica che, nella giornata odierna, ad Amsterdam, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione, eseguito dal Dr. Gino Kerkhoffs alla presenza del Dr. Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani dello staff medico del Milan, è perfettamente riuscito" recita il comunicato ufficiale pubblicato ieri dal club rossonero sul suo sito.

Come riferisce stamattina Tuttosport, la stagione di Saelemaekers rischia di essere quasi finita visto che si parla di cinque-sei mesi come tempi di recupero. A questo punto sarà interessante capire cosa deciderà di fare il Milan a gennaio sul mercato visto che Ruben Amorim dovrà fare a meno a lungo del giocatore belga. Verrà preso un sostituto dell'ex Roma e Bologna o in quella zona di campo si resterà così?