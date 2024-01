Milan-Cagliari, Rade Krunic non convocato per la sfida di Coppa Italia

vedi letture

C'è un'assenza non annunciata nella distinta del Milan per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Cagliari di Ranieri: manca Rade Krunic, che nell'ultima partita di Serie A non è entrato in campo della ripresa a causa di un leggero fastidio alla schiena. Da capire se l'assenza odierna è da ricollegare a dinamiche di mercato o alla condizione fisica non ottimale del bosniaco. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.