Milan, Cardinale e Furlani faranno anche il punto della situazione sullo stadio

vedi letture

Come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, negli incontri a New York che avranno Gerry Cardinale, numero uo di RedBird e proprietario del Milan, e Giorgio Furlani, ad rossonero, verrà fatto anche il punto della situazione sullo stadio. Il Comune di Milano aspetta a breve la proposta del club di via Aldo Rossi e dell'Inter sul nuovo San Siro, ma non va scordato che per il Diavolo resta sempre aperta anche la strada che porta a San Donato.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in merito alla questione del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter, ha dichiarato nelle scorse ore: "Stiamo aspettando il Piano economico finanziario di Inter e Milan per il nuovo stadio e lo stiamo aspettando in questi giorni. Preciso che noi non abbiamo parlato con nessuno e non siamo stati noi a preannunciare che sarebbe arrivato un documento, semmai sono state le squadre". l primo cittadino milanese ha poi continuato, parlando della clausola che starebbe rallentando la presentazione del piano finanziario: "E' una clausola che governa il cosa fare se uno dei due club si tira indietro e l'altro va avanti. Se ci vorranno due o tre giorni per me va bene, se ci vorrà più tempo è chiaro che dovrò chiamarli per capire a che punto siamo".