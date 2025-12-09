Milan-Como a Perth: si va verso il no. Ecco il motivo
Sembrava ormai quasi tutto fatto per vedere Milan-Como di Serie A a Perth il prossimo 8 febbraio 226 e invece si va verso il no a questa possibilità. Lo scrive gazzetta.it che spiega che "l'Asian Football Confederation e Football Australia ha detto sì alla disputa del match a Perth, ma hanno posto condizioni molto stringenti come per esempio l'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ma anche quella di dover utilizzare un arbitro e i suoi collaboratori della Afc e non provenienti dalla Can italiana. Queste due condizioni hanno portato a uno stop del processo che avrebbe portato a giocare il primo match di A fuori dai confini nazionali".
A meno di colpi di scena (solo la FIFA potrebbe sbloccare la situazione), quindi Milan-Como non si giocherà in Australia e quindi il club rossonero dovrà trovare uno stadio non occupato in quel week end e vicino a Milano dove giocare la gara contro i lariani di Fabregas (come ha fatto l'Inter che giocherà a Monza i quarti di Coppa Italia).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan