Milan-Como a Perth: si va verso il no. Ecco il motivo

vedi letture

Sembrava ormai quasi tutto fatto per vedere Milan-Como di Serie A a Perth il prossimo 8 febbraio 226 e invece si va verso il no a questa possibilità. Lo scrive gazzetta.it che spiega che "l'Asian Football Confederation e Football Australia ha detto sì alla disputa del match a Perth, ma hanno posto condizioni molto stringenti come per esempio l'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ma anche quella di dover utilizzare un arbitro e i suoi collaboratori della Afc e non provenienti dalla Can italiana. Queste due condizioni hanno portato a uno stop del processo che avrebbe portato a giocare il primo match di A fuori dai confini nazionali".

A meno di colpi di scena (solo la FIFA potrebbe sbloccare la situazione), quindi Milan-Como non si giocherà in Australia e quindi il club rossonero dovrà trovare uno stadio non occupato in quel week end e vicino a Milano dove giocare la gara contro i lariani di Fabregas (come ha fatto l'Inter che giocherà a Monza i quarti di Coppa Italia).

