Milan, De Winter torna titolare contro il Como: turno di riposo per Gabbia

Rispetto a venerdì a Pisa, Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare qualcosa anche in difesa, dove, come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia al centro della retroguardia a tre milanista. Il belga, che sta attraversando un ottimo momento di forma, sarà affiancato a destra da Fikayo Tomori e a sinistra da Strahinja Pavlovic.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it