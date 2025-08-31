Milan e Roma, uno scambio di prestiti, l'ultimo giorno di mercato: è già successo un anno fa. Replay?
Milan e Roma stanno parlando, con molta fiducia, di uno scambio di prestiti tra Santiago Gimenez, che si trasferirebbe nella Capitale, e Artem Dovbyk, che farebbe il percorso inverso sull'A1. Si tratterebbe, nel caso, di un replay di quanto già visto l'anno scorso, quando Milan e Roma si scambiarano i prestiti secchi di Tammy Abraham e di Alexis Saelemaekers.
IL PUNTO
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan.
LE PAROLE DI TARE E MASSARA
Igli Tare, d'altronde, ne aveva già parlato prima di Lecce-Milan: "In attacco, numericamente siamo a posto. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo presto. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: si fa solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo". Nella giornata di ieri, però, il ds della Roma Massara ha stoppato gli entusiasmi: "Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla. Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo".
