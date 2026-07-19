C'è un po' di Milan anche nella finale Mondiale: la rossonera Laura Pausini si è esibita nel preshow
È la finale dei Mondiali e non ci sono bisogno di presentazioni. Spagna contro Argentina, Yamal contro Messie. E la FIFA ha organizzato un preshow al New York New Jersey Stadium di East Rutherford. Il nome è tutto un programma: Fifa World Cup XXL, sulla falsariga del Super Bowl. E di fatto lo show di apertura è stato degno del classico evento americano: Laura Pausini, grandissima tifosa rossonera, si è esibita con Robbie Williams e Nicole Scherzinger sulle note di Desire, l’inno della FIFA uscito nel 2025.
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