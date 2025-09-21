Milan, Gabbia: "Insieme, uniti, squadra. Bravi ragazzi"
Dopo la vittoria sull'Udinese, Matteo Gabbia ha affidato a Instagram il suo pensiero e la sua soddisfazione: "Insieme, uniti, squadra. Bravi ragazzi, avanti su questa strada".
IL TABELLINO DI UDINESE-MILAN
Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:
UDINESE-MILAN 0-3
Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)
LE FORMAZIONI
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci
Arbitro: Doveri di Roma 1
Ammoniti: 30' Atta (U)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2' 1T, 3' 2T
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan