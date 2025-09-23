Milan, giovedì alle 17.30 Rabiot al Flagship Store di via Dante

Giovedì i tifosi del Milan avranno la possibilità di incontrare Adrien Rabiot al Flagship Store di via Dante a Milano. Lo comunica lo stesso club rossonero sul suo sito ufficiale: "Una nuova grande opportunità per tutti i tifosi milanisti, per dare il benvenuto a un giocatore entrato da subito nel cuore di ogni appassionato rossonero.

In vista del big match di San Siro contro il Napoli, Adrien Rabiot sarà presente al Flagship Store di via Dante giovedì 25 settembre alle 17.30, pronto a ricevere un bagno di folla nel cuore di Milano. Il centrocampista francese visiterà il nostro Store per la prima volta e saluterà i tifosi: l'appuntamento è quindi in via Dante 12, Adrien vi aspetta!".